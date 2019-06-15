2019-06-15T06:45:51+03:00
Происшествия

Под Пензой восстановлено движение у села, где произошла массовая драка

В полицию для допроса по делу доставили 174 человека
Юлия ДИВЕЕВА
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Жители села Чемодановка на тарссе М-5 "Урал"Жители села Чемодановка на тарссе М-5 "Урал"
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Восстановлено движение автотранспорта на участке трассы М-5 "Урал" у села Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД.

"Движение восстановлено в полном объеме", - цитирует ТАСС представителя ведомства.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу М-5 в знак протеста. Люди вышли на митинг после того, как 14 июня в больнице скончался один человек, пострадавший в массовой драке в селе.

Еще один пострадавший находится в реанимации. Еще пять человек получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, в полицию для допросов по делу о массовой драке доставили 174 человека, трое из них задержаны.

"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить опознание и другие следственные мероприятия.

В Пензенской области перекрыли трассу M5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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