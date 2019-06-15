Под Пензой восстановлено движение у села, где произошла массовая драка
Восстановлено движение автотранспорта на участке трассы М-5 "Урал" у села Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД.
"Движение восстановлено в полном объеме", - цитирует ТАСС представителя ведомства.
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу М-5 в знак протеста. Люди вышли на митинг после того, как 14 июня в больнице скончался один человек, пострадавший в массовой драке в селе.
Еще один пострадавший находится в реанимации. Еще пять человек получили травмы, но госпитализация им не потребовалась.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону, в полицию для допросов по делу о массовой драке доставили 174 человека, трое из них задержаны.
"Следователями допрошено 21 лицо в качестве свидетеля, проведено 22 обыска, девять осмотров места происшествия, назначено пять экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки - участников конфликта", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить опознание и другие следственные мероприятия.
В Пензенской области перекрыли трассу M5.
ИСТОЧНИК KP.RU