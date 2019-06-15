2019-06-15T08:02:16+03:00
Происшествия

Дело о драке под Пензой переквалифицировали на статью об убийстве

В полицию доставлены 174 человека, также проведено свыше 20 обысков и 9 осмотров места преступления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранители задержали трех человекПравоохранители задержали трех человек
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Уголовное дело о массовой драке в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области было переквалифицировано на более тяжкие статьи Уголовного кодекса "убийство" и "покушение на убийство группой лиц". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

Изначально же дело расследовалось по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, что вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел конфликт, переросший в драку. В результате инцидента пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один мужчина скончался в больнице.

Сайт kp.ru писал о том, что в знак протеста против случившегося местные жители перекрыли федеральную трассу М-5. К настоящему моменту движение восстановлено.

Для установления причастности к драке в полицию доставлены 174 человека, трое из них задержаны. Также следователи допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска и 9 осмотров места преступления, сообщается на сайте СК.

Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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