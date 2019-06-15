Путин подарил Си Цзиньпину ящик мороженого

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-15T10:02:34+03:00

В эту субботу, 15 июня, Си Цзиньпину исполнилось 66 лет Фото: REUTERS

Президент России заглянул в резиденцию председателя КНР, чтобы поздравить его с днем рождения

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Президент РФ Владимир Путин решил лично поздравить своего китайского коллегу Си Цзиньпина с днем рождения и преподнес ему целый ящик российского мороженого.

Глава государства заглянул в резиденцию к председателю КНР перед тем, как отправиться на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", - сообщил представитель Кремля.

По его словам, китайский политик, которому 15 июня исполнилось 66 лет, тепло поблагодарил Путина за поздравление, отметив, что тот весьма популярен среди граждан республики.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад во время визита в КНР президент РФ уже дарил Си Цзиньпину наше мороженое. Дело в том, что китайский политик как-то обмолвился, что ему очень нравится это лакомство.

ИСТОЧНИК KP.RU