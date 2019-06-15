Россия и Китай обсудят новую совместную инициативу по Корейскому полуострову

СЕГОДНЯ 15:21 2019-06-15T15:21:56+03:00

В ее основу будет положена дорожная карта 2017 года

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Новая совместная инициатива России и Китая по урегулированию на Корейском полуострове, которая была подготовлена на основе дорожной карты 2017 года, станет предметом переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его южнокорейского коллеги Кан Гён Хва.

«В интересах дальнейшего углубления координации намерены предметно обсудить с южнокорейскими коллегами ряд перспективных шагов, предлагаемых Россией и Китаем в новой совместной инициативе - плане действий по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения совместной дорожной карты 2017 года и в предварительном порядке уже был положительно оценен другими партнерами", - говорится в комментарии МИД РФ.

Еще в позапрошлом году Россия совместно с КНР выдвинула инициативу, включающую в себя дорожную карту по урегулированию ракетно-ядерного кризиса на Корейском полуострове. Она предполагает приостановку ракетно-ядерной деятельности КНДР в обмен на сокращение масштаба военных учений Южной Кореи и США.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что во время встречи в Москве в октябре 2018 года заместители министров иностранных дел России, Китая и Северной Кореи поддержали проведение переговоров между КНДР, Южной Кореей и США. Стороны были едины во мнении о безальтернативности мирного политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова.

ИСТОЧНИК KP.RU