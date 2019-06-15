2019-06-15T18:03:33+03:00
Происшествия

На авиашоу в Польше легкомоторный самолет упал в реку

В результате инцидента пилот погиб [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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На авиашоу в Польше легкомоторный самолет упал в рекуНа авиашоу в Польше легкомоторный самолет упал в реку
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Во время авиационного шоу в городе Плоцк разбился спортивно-тренировочный самолет Як-52. Как сообщили местные спасатели, летательный аппарат упал в реку Висла во время выполнения фигуры "штопор". В результате инцидента погиб пилот.

"Упавшим самолетом управлял пилот из Германии", - цитирует ТАСС слова одного из участников авиашоу Томаша Бушевского. "Он делал штопор, начинал выполнение акробатических трюков. Пилот не смог вывести Як-52 из этой фигуры и ударился об воду", - уточнил он.

Кстати, накануне, как писал сайт kp.ru, в Солнечногорском районе Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолёт Вильга-35А. На борту находились два человека. В результате инцидента они остались живы, но им обоим понадобилась помощь медиков. У 56-летнего пилота диагностировали перелом ребер и бедер, он был госпитализирован. Его пассажирка получила ушиб подбородка, помощь женщине оказали на месте.

Крушение Як-52 в Плоцке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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