2019-06-15T18:48:26+03:00
Общество

Стала известна дата похорон жертвы массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области

Прощание с погибшим состоится в воскресенье, 16 июня [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Стала известна дата похорон жертвы массовой драки в селе Чемодановка Пензенской областиСтала известна дата похорон жертвы массовой драки в селе Чемодановка Пензенской областиФото: Искандер ЯРУЛЛИН
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Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что прощание с погибшим в результате массовой драки в селе Чемодановка состоится в воскресенье, 16 июня.

"Похороны погибшего в результате конфликта пройдут завтра в Чемодановке", - приводит ее слова РИА Новости.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером в четверг между жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области произошел конфликт. Он перерос в массовую драку, в результате которой пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Позже стало известно, что один мужчина скончался в больнице. Для установления причастности к драке в полицию были доставлены 174 человека, трое из них задержаны. Также следователи допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска и 9 осмотров места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство группой лиц".

Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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