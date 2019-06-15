Стала известна дата похорон жертвы массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области
Пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина сообщила, что прощание с погибшим в результате массовой драки в селе Чемодановка состоится в воскресенье, 16 июня.
"Похороны погибшего в результате конфликта пройдут завтра в Чемодановке", - приводит ее слова РИА Новости.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером в четверг между жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области произошел конфликт. Он перерос в массовую драку, в результате которой пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Позже стало известно, что один мужчина скончался в больнице. Для установления причастности к драке в полицию были доставлены 174 человека, трое из них задержаны. Также следователи допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска и 9 осмотров места преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство группой лиц".
Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу в знак протеста против беззакония, который творят в их поселке цыгане.
ИСТОЧНИК KP.RU