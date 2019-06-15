Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-15T16:44:34+03:00

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Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами. По ее словам, конфликт произошел из-за ссоры детей на пруду.

"Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку - об этом нигде не пишут. Ведь они же пришли к цыганам в дом", - приводит ее слова НСН.

Деметр утверждает, что жители села устроили самосуд, хотя причина конфликта "не стоила выеденного яйца". Она назвала массовую драку "безобразным поступком со всех сторон".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области произошел конфликт, который перерос в драку. В результате инцидента пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один мужчина скончался в больнице.

Позже стало известно, что участники конфликта установлены, трое из них задержаны. По факту массовой драки в селе Чемодановка и гибели одного из местных жителей было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство группой лиц".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714838" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал кадры обысков в Чемодановке.

ИСТОЧНИК KP.RU