2019-06-15T21:24:52+03:00
Политика

Пушков прокомментировал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Сенатор подчеркнул, что прежде всего президент Украины должен прекратить обстрелы ДНР и ЛНР
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротев/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротев/ТАСС
Изменить размер текста:

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса и иностранных инвестициях в регион.

«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова», - написал он в «Твиттере».

Кроме того, Пушков отметил, что в первую очередь украинский гарант должен прекратить обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, а "не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский 15 июня прибыл на восток страны, где в Мариуполе провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Президент Украины заверил всех присутствующих, что в ближайшее время будут иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Певица Maruv прервала интервью на вопросе о принадлежности Крыма
На Украине за сутки ликвидировали несколько незаконных врезок в нефтепровод из России
СМИ: США усилили кибератаки в отношении энергосистемы России
Сотрудница парикмахерской получила стулом по голове в центре Москвы
Суд в Москве отправил под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна
Экс-глава МИД Австрии рассказала детали приглашения Путина на свадьбу
Первая женщина-президент Словакии Зузана Чапутова принесла присягу
Число угонов автомобилей в Москве снизилось в три раза
Трамп пообещал экономический крах США в случае своего проигрыша на выборах
Стала известна дата похорон жертвы массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области
МИД России выразил удовлетворенность мирным решением политического кризиса в Молдавии
На авиашоу в Польше легкомоторный самолет упал в реку
Принц Гарри сделал замечание Меган Маркл на параде в честь королевы Елизаветы II
Балтийский флот контролирует обстановку в районе учений НАТО
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии о Крыме
В администрации Ваганьковского кладбища в Москве произошел взрыв
В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге
Россия и Китай обсудят новую совместную инициативу по Корейскому полуострову
Иран пытался сбить дрон в Оманском заливе перед инцидентом с танкерами
Умер Франко Дзеффирелли, режиссер фильма "Укрощение строптивой"
Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Путин и Эрдоган коротко побеседовали перед саммитом в Душанбе
Центробанк России рассматривает возможность запуска цифровой валюты