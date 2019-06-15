Пушков прокомментировал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

СЕГОДНЯ 21:24 2019-06-15T21:24:52+03:00

Сенатор подчеркнул, что прежде всего президент Украины должен прекратить обстрелы ДНР и ЛНР

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса и иностранных инвестициях в регион.

«Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова», - написал он в «Твиттере».

Кроме того, Пушков отметил, что в первую очередь украинский гарант должен прекратить обстрелы Донецкой и Луганской народных республик, а "не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский 15 июня прибыл на восток страны, где в Мариуполе провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Президент Украины заверил всех присутствующих, что в ближайшее время будут иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU