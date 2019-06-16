Зеленский в Мариуполе порезвился в фонтане вместе с охраной

СЕГОДНЯ 00:33 2019-06-16T00:47:23+03:00

Так президент Украины убежал от толпы горожан после выступления на Театральной площади [видео]

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Во время поездки в Мариуполь президент Украины Владимир Зеленский пробежал сквозь фонтаны в Мариуполе. Таким образом глава государства добирался до своей машины после выступления на Театральной площади, сообщают местные СМИ.

Дело в том, что когда нынешний лидер Незалежной выступил перед горожанами и собирался уезжать, вокруг него собралась толпа желающих задать дополнительные вопросы или просто сфотографироваться с президентом, и единственный свободный путь к кортежу был через фонтан.

Зеленский побежал под струями воды, за ним рванули охранники, а вслед помчались и некоторые местные жители. Этот момент попал на видео. Судя по опубликованным в интернете кадрам, было весело: побег президента сопровождался возгласами из толпы, визгом и хохотом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, побывал в Мариуполе, где провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса, посетил Мариупольский металлургический комбинат, а потом выступил на Театральной площади.

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе.Президент Украины искупался в фонтане вместе с охраной и горожанами

ИСТОЧНИК KP.RU