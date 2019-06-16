СЕГОДНЯ 00:55 2019-06-16T00:55:31+03:00

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Том Хэнкс на спор ограбил сувенирный магазин. На такой шаг голливудский актер с безупречной репутацией пошел ради своего друга, телеведущего Джимми Киммела. Том пришел к нему в студию на съемки одного из выпусков Jimmy Kimmel Live!. Во время эфира ведущий предложил ему украсть картонную фигуру самого себя из сувенирного магазина рядом со студией, расположенного на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе.

Хэнкс согласился. В итоге после «рейда» принес Киммелу не только заявленную фигуру, но также еще и парочку «Оскаров». Их он тоже взял без спроса с витрины магазина. Кроме того, актер испортил по пути фигурку Мэтта Деймона, над которым ведущий шоу издевается уже многие годы.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что звезда Голливуда пришел в случайное кафе и, будучи в хорошем настроении, угостил посетителей гамбургерами с картошкой фри.

Том Хэнкс на спор ограбил сувенирный магазин.На такой шаг голливудский актер с безупречной репутацией пошел ради своего друга

ИСТОЧНИК KP.RU