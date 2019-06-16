2019-06-16T00:55:31+03:00
В мире

Том Хэнкс на спор ограбил сувенирный магазин

Актер вынес картонную фигуру самого себя и парочку "Оскаров" [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Том Хэнкс на спор ограбил сувенирный магазин. Фото: скрин с видеоТом Хэнкс на спор ограбил сувенирный магазин. Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Том Хэнкс на спор ограбил сувенирный магазин. На такой шаг голливудский актер с безупречной репутацией пошел ради своего друга, телеведущего Джимми Киммела. Том пришел к нему в студию на съемки одного из выпусков Jimmy Kimmel Live!. Во время эфира ведущий предложил ему украсть картонную фигуру самого себя из сувенирного магазина рядом со студией, расположенного на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе.

Хэнкс согласился. В итоге после «рейда» принес Киммелу не только заявленную фигуру, но также еще и парочку «Оскаров». Их он тоже взял без спроса с витрины магазина. Кроме того, актер испортил по пути фигурку Мэтта Деймона, над которым ведущий шоу издевается уже многие годы.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что звезда Голливуда пришел в случайное кафе и, будучи в хорошем настроении, угостил посетителей гамбургерами с картошкой фри.

Том Хэнкс на спор ограбил сувенирный магазин.На такой шаг голливудский актер с безупречной репутацией пошел ради своего друга

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В одном из дворов в центре Киева прогремел взрыв
Зеленский в Мариуполе порезвился в фонтане вместе с охраной
Минкульт Франции: восстановление Нотр-Дама может занять более пяти лет
Пензенский губернатор встретился с жителями Чемодановки
В Могадишо в результате взрыва погибли восемь человек
В Индии подросток погиб на глазах у семьи во время съемок видео для приложения
В Японии не поверили заявлению США о причастности Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе
Роскосмос: пожар в ЦНИИ машиностроения не создал угроз Центру управления полетов
В Москве группа неизвестных с нашивками «ФСБ» ограбила мужчину на 25 миллионов рублей
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Массовое ДТП произошло на 24-м километре МКАД
Певица Maruv прервала интервью на вопросе о принадлежности Крыма
Пушков прокомментировал заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
На Украине за сутки ликвидировали несколько незаконных врезок в нефтепровод из России
СМИ: США усилили кибератаки в отношении энергосистемы России
Сотрудница парикмахерской получила стулом по голове в центре Москвы
Суд в Москве отправил под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна