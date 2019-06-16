Индия ввела повышенные пошлины на американские товары

СЕГОДНЯ 01:56 2019-06-16T02:09:35+03:00

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Правительство Индии приняло решение ввести повышенные пошлины на некоторые американские товары, новые тарифы будут распространяться на 28 наименований ввозимой из Соединенных Штатов продукции.

В частности, повышенными пошлинами будут облагаться некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи и другие виды сельскохозяйственной продукции, сообщает CNN Business со ссылкой на заявление индийского Минфина.

Отмечается, что решение о повышенных ввозных тарифах вступает в силу в воскресенье, 16 июня. Между тем, как писал сайт kp.ru, власти Индии еще в самом начале этого года заявили, что в ответ на введенные властями США ввозные пошлины на импортные сталь и алюминий введут повышенные тарифы на плоды труда американских фермеров. Тогда предполагалось, что это случится уже 31 января, однако решение откладывалось, пока шли переговоры между Нью-Дели и Вашингтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU