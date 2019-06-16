2019-06-16T05:48:48+03:00
Политика

Трамп назвал ложью сообщения об усилении кибератак США против России

По словам главы Белого дома, New York Times «находится в упадке», поэтому и выдумывает «сенсации»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию газеты The New York Times, в которой утверждалось, что в последнее время американские спецслужбы усилили направленные против России кибератаки. По обыкновению, глава Белого дома поделился мнением по поводу этой новости с подписчиками в Twitter.

Он написал, что издание сейчас находится в упадке, поэтому ради повышения собственного рейтинга и сочинило «историю о том, что Соединенные Штаты существенно участили кибератаки против России».

«Это фактически акт измены когда-то прекрасной газеты, которая теперь столь отчаянно нуждается в сенсации, любой сенсации, даже если это плохо для нашей страны…» - подчеркнул американский лидер в своем микроблоге.

И добавил капсом: «Кроме того, это неправда!»

Дональд Трамп также отметил, что на сегодняшний день «коррумпированные СМИ готовы на все». По его словам, «они будут делать и говорить что угодно «без малейших размышлений о последствиях».

«Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа!» - подытожил президент США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники и числа «бывших и действующих официальных лиц» Соединенных Штатов сообщила, что в последний год американские спецслужбы стали активнее, чем прежде, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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