Погода в Москве на 16 июня 2019 года: переменная облачность и дождь

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-16T07:18:26+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 16 июня 2019 года

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Погода в Москве на 16 июня 2019 года ожидается облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха в столице прогреется до 22-24 градусов, ближе к вечеру и ночью столбики термометров опустятся до 12-14 выше ноля.

Ветер в воскресенье будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что по данным синоптиков, погода в Москве на текущие выходные будет жаркая и без дождей. Показатели термометров должны были достичь отметки плюс 28-29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU