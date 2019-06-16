Анна Семенович отравилась на гастролях вареным языком
Популярная российская певица Анна Семенович неудачно съездила на гастроли. Там она так сильно отравилась вареным языком, что даже оказалась под капельницей.
«Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться. Ужас просто! Такую ночку провела сегодня… Кто когда-нибудь сильно отравлялся, меня понимает. Это очень неприятно. Съела вареный язык. Пока доехала от Вологды до дома шесть часов, мне было не очень хорошо. А дома - думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела», - рассказала Анна на видео, которое выложила у себя в «Инстаграме».
39-летняя российская звезда вызвала врачей, которые и установили ей капельницу. Фото: instagram.com
39-летняя российская звезда вызвала врачей, которые и установили ей капельницу. В связи с отравлением, Семенович пришлось пропустить одно из главных светских событий сезона в столице – уже ставшие традиционными конные скачки на Центральном Московском ипподроме. «Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь», - пожаловалась певица.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в последнее время поклонники Анны Семенович стали отмечать, что певица существенно набрала в весе. Судя по фото, она весит более 100 кило.
ИСТОЧНИК KP.RU