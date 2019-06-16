Анна Семенович отравилась на гастролях вареным языком

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-16T11:07:11+03:00

Девушка оказалась под капельницей, в связи с чем пропустила традиционные конные скачки

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Популярная российская певица Анна Семенович неудачно съездила на гастроли. Там она так сильно отравилась вареным языком, что даже оказалась под капельницей.

«Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться. Ужас просто! Такую ночку провела сегодня… Кто когда-нибудь сильно отравлялся, меня понимает. Это очень неприятно. Съела вареный язык. Пока доехала от Вологды до дома шесть часов, мне было не очень хорошо. А дома - думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела», - рассказала Анна на видео, которое выложила у себя в «Инстаграме».

39-летняя российская звезда вызвала врачей, которые и установили ей капельницу. Фото: instagram.com

39-летняя российская звезда вызвала врачей, которые и установили ей капельницу. В связи с отравлением, Семенович пришлось пропустить одно из главных светских событий сезона в столице – уже ставшие традиционными конные скачки на Центральном Московском ипподроме. «Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь», - пожаловалась певица.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в последнее время поклонники Анны Семенович стали отмечать, что певица существенно набрала в весе. Судя по фото, она весит более 100 кило.

ИСТОЧНИК KP.RU