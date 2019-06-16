В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-16T11:24:01+03:00

Нужно покупать такое количество ягоды, которое можно съесть за несколько дней

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Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику. В ведомстве отметили, что в связи с тем, что ягода имеет короткий срок хранения, покупать ее нужно ровно столько, сколько можете съесть за несколько дней.

«У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней, - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте. - Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напомнил, какие признаки спелых и качественных плодов:

- ягоды сухие, без признаков гниения;

- цвет однородный, насыщенный;

- листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания;

- поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;

- запах насыщенный, ягодный.

Кроме того, в ведомстве отметили, что сладость клубники можно определить по черенку, если между ягодой и листиками есть расстояние, то она будет сладкой, если же листики плотно к ней прилегают, то с кислинкой.

Важно также добавить, что обязательно перед употреблением клубнику нужно тщательно промыть. Это позволит избежать заражения кишечными и паразитарными инфекциями.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, где лучше купить клубнику в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU