В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику
Роспотребнадзор дал рекомендации, как выбрать вкусную клубнику. В ведомстве отметили, что в связи с тем, что ягода имеет короткий срок хранения, покупать ее нужно ровно столько, сколько можете съесть за несколько дней.
«У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней, - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте. - Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов", - говорится в сообщении.
Роспотребнадзор напомнил, какие признаки спелых и качественных плодов:
- ягоды сухие, без признаков гниения;
- цвет однородный, насыщенный;
- листики «чашечки», обрамляющие ягоду зеленые, без признаков увядания;
- поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;
- запах насыщенный, ягодный.
Кроме того, в ведомстве отметили, что сладость клубники можно определить по черенку, если между ягодой и листиками есть расстояние, то она будет сладкой, если же листики плотно к ней прилегают, то с кислинкой.
Важно также добавить, что обязательно перед употреблением клубнику нужно тщательно промыть. Это позволит избежать заражения кишечными и паразитарными инфекциями.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, где лучше купить клубнику в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU