Британцы считают Джонсона лучшим кандидатом на пост премьер-министра

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-16T14:14:36+03:00

Согласно данным опросов, его имя назвали от 30 до 47% жителей Великобритании

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Результаты проведенных в Великобритании опросов показывают, что жители страны считают бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона самым сильным из кандидатов на пост следующего главы Консервативной партии, который должен стать премьер-министром страны.

Так, 47 процентов британцев, согласно опросу соцслужбы YouGov, уверены в том, что Джонсон сможет обеспечить тори победу над лейбористами и набирающей популярность Партией Brexit на парламентских выборах. Только 22 процента опрошенных не согласились с такой оценкой.

По данным опроса социологической службой OnePoll, 30% участников исследования назвали имя Джонсона, отвечая на вопрос о том, кто из британских политиков имеет наилучшие шансы осуществить Brexit и привести свою партию к победе на выборах в парламент, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 13 июня в Великобритании стартовали выборы лидера партии тори, которые завершатся в конце июля. По итогам первого тура голосования Джонсон получил наибольшую поддержку на выборах главы консервативной партии. На втором месте идет министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

ИСТОЧНИК KP.RU