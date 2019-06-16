2019-06-16T14:27:57+03:00
Политика

Пушков прокомментировал видео с бегающим через фонтан Зеленским

По словам сенатора, президент Украины ни на что другое не способен [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротев/ТАССПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Артем Коротев/ТАСС
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, бегающим через работающий фонтан в Мариуполе.

"Пробежал через фонтан. Как непосредственно и мило. Вся Украина обсуждает", - написал сенатор в «Твиттере». При этом Пушков подчеркнул, что подобными поступками украинский лидер демонстрирует, что ни на что другое он не способен. "Президент для хохм и увеселений", - подытожил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский во время поездки в Донбасс порезвился в фонтане Мариуполя. Таким образом глава государства добирался до своей машины после выступления на Театральной площади.

Глава Незалежной пробежал под струями воды, за ним рванули охранники, а вслед помчались и некоторые местные жители. Этот момент попал на видео и стал предметом широкого обсуждения в Сети.

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе.Президент Украины искупался в фонтане вместе с охраной и горожанами

ИСТОЧНИК KP.RU

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