Пушков прокомментировал видео с бегающим через фонтан Зеленским
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, бегающим через работающий фонтан в Мариуполе.
"Пробежал через фонтан. Как непосредственно и мило. Вся Украина обсуждает", - написал сенатор в «Твиттере». При этом Пушков подчеркнул, что подобными поступками украинский лидер демонстрирует, что ни на что другое он не способен. "Президент для хохм и увеселений", - подытожил он.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Зеленский во время поездки в Донбасс порезвился в фонтане Мариуполя. Таким образом глава государства добирался до своей машины после выступления на Театральной площади.
Глава Незалежной пробежал под струями воды, за ним рванули охранники, а вслед помчались и некоторые местные жители. Этот момент попал на видео и стал предметом широкого обсуждения в Сети.
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе.Президент Украины искупался в фонтане вместе с охраной и горожанами
ИСТОЧНИК KP.RU