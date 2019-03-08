В Венесуэле 20 регионов остались без света из-за аварии
Каракас и более 20 штатов Венесуэлы остались без электричества вечером 7 марта. Электрическая корпорация Corpoelec заявила, что сбой в энергоснабжении произошел из-за "саботажа, который стал частью электрической войны против государства".
Газета El Nacional передает, что на нескольких линиях метро в столице страны, приостановлено движения из-за энергетического сбоя. Сотрудники метро вывели из вагонов и со станций всех пассажиров на трех ветках. Людям пришлось добираться до пункта назначения пешком.
Из-за сбоя в электроснабжении в Каракасе не работает метро.Пассажирам пришлось выйти из вагонов и добираться пешком
Нет света и в аэропорту Каракаса “Майкетия”. Национальная электрическая компания в своем Twitter назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире. энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU