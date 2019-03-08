В Венесуэле 20 регионов остались без света из-за аварии

СЕГОДНЯ 04:53 2019-03-08T04:54:14+03:00

В Венесуэле несколько штатов остались без света Фото: СОЦСЕТИ

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Каракас и более 20 штатов Венесуэлы остались без электричества вечером 7 марта. Электрическая корпорация Corpoelec заявила, что сбой в энергоснабжении произошел из-за "саботажа, который стал частью электрической войны против государства".

Газета El Nacional передает, что на нескольких линиях метро в столице страны, приостановлено движения из-за энергетического сбоя. Сотрудники метро вывели из вагонов и со станций всех пассажиров на трех ветках. Людям пришлось добираться до пункта назначения пешком.

Из-за сбоя в электроснабжении в Каракасе не работает метро.Пассажирам пришлось выйти из вагонов и добираться пешком

Нет света и в аэропорту Каракаса “Майкетия”. Национальная электрическая компания в своем Twitter назвала причиной случившегося саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в Венесуэле и одной из самых мощных в мире. энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU