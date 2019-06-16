Глава турецкого МИДа заявил, что Анкара не принимает требования США в вопросе С-400

СЕГОДНЯ 19:52 2019-06-16T19:52:28+03:00

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не принимает требования Соединенных Штатов в вопросе приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом он сообщил в вескресенье, 16 июня.

"Мы не можем принять настойчивые требования США в вопросе С-400", - приводит его слова агентство Anadolu.

Напомним, чтобы оказать давление на Анкару США отменили поставки Турции оборудования для F-35. В госдепартаменте США заявили, что американские власти предупреждали Анкару о последствиях ее намерения приобрести ЗРС С-400 у России. Как стало известно, передача вооружения Анкаре может начаться в первой половине июля.

ИСТОЧНИК KP.RU