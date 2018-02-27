СМИ: США пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских ЗРС С-400

СЕГОДНЯ 14:36 2018-02-27T14:36:18+03:00

Изменить размер текста: A A

США призывали Турцию отказаться от покупки российских зенитно-ракетных систем С-400, пригрозив в противном случае применить против Анкары санкционные меры. Об этом заявил неназванный чиновник в Вашингтоне.

Источник рассказал газете Haberturk, что американская сторона испытывает «сильное беспокойство» из-за покупки Турцией российских ЗРС, так как это «негативно скажется на оперативной совместимости внутри НАТО». При этом в свете недавно принятого Конгрессом США закона не исключается, что в отношении Анкары введут санкции, если сделка с Москвой будет завершена.

«Мы хотим помочь Турции найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить ее потребности в противовоздушной обороне», - отметил собеседник издания.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал неприемлемым язык угроз в связи с покупкой Анкарой С-400. При этом он напомнил, что изначально Турция стремилась приобрести средства ПВО у союзников по НАТО, но не встретила в этом поддержки.

Как сообщал сайт «КП», в декабре в Москве заявили, что Турция приобретет четыре дивизиона российских ЗРС С-400 на общую сумму 2,5 млрд долларов. При этом 45% этих средств уже уплачены Анкарой в виде аванса, еще 55% будут финансироваться за счет кредитных средств, предоставленных российской стороной. Предполагается, что поставки комплексов начнутся в марте 2020 года.

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что в вопросе покупки С-400 Россия пошла на встречу как в вопросах цены, так и по срокам поставок. Кроме того, в Анкаре рассчитывают на совместное производство комплексов в рамках контракта, однако в Москве возможность технологического сотрудничества не подтверждают.