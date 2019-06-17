2019-06-17T05:13:30+03:00
Политика

Саакашвили предложил убрать Верховную раду из Киева

По мнению экс-президента Грузии, украинский административный центр надо перенести за пределы столицы, как когда-то сделали в Тбилиси
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вновь получивший украинское гражданство экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поделился с гражданами Незалежной идеей: он предложил перенести административный центр страны из Киева в новое здание за пределами столицы, чтобы начать все «с чистого листа».

Бывший президент Грузии в эфире телеканала «112 Украина» вспомнил личный опыт семилетней давности, когда грузинский парламент перенесли из Тбилиси в город Кутаиси, расположенный примерно в 230 километрах от столицы.

«Мы перенесли парламент в Кутаиси, и я хочу, чтобы на Украине тоже так сделали –административный центр вынести за пределы Киева, в новое здание. С чистого листа начать», - заявил Саакашвили.

Ранее он объявил, что в стране «нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами», потому что все застройщики в Незалежной – коррупционеры.

К слову, как писал сайт kp.ru, новый лидер Украины Владимир Зеленский намерен перенести президентскую администрацию из здания на Банковской улице Киева куда-нибудь в другое место: его команда хочет работать в офисе европейского типа.

Михаила Саакашвили встречают в аэропорту "Борисполь".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в жилом доме на севере Москвы унес жизни двух человек
В домах жителей Аргентины и Уругвая снова появился свет
Трамп уступает в предвыборной гонке пяти вероятным соперникам
Guardian: Мэй и Путин могут провести переговоры на саммите G20 в Японии
Глава Дагестана попал в больницу с воспалением легких
«Пусть сам расскажет»: Лобода ответила на вопрос о причине ссоры с Лазаревым
Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства
Саакашвили: На Украине нет современной архитектуры из-за коррупции
В ДНР установили имена людей, причастных к убийству Захарченко
Элина Мазур после драки в прямом эфире подала на Цымбалюк-Романовскую в полицию
Эстонский Красный крест потребовал убрать свою эмблему с костюма Айболита
Муженко рассказал, как авиация ВСУ обстреляла батальон «Донбасс»