Саакашвили предложил убрать Верховную раду из Киева

СЕГОДНЯ 04:54 2019-06-17T05:13:30+03:00

По мнению экс-президента Грузии, украинский административный центр надо перенести за пределы столицы, как когда-то сделали в Тбилиси

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Вновь получивший украинское гражданство экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поделился с гражданами Незалежной идеей: он предложил перенести административный центр страны из Киева в новое здание за пределами столицы, чтобы начать все «с чистого листа».

Бывший президент Грузии в эфире телеканала «112 Украина» вспомнил личный опыт семилетней давности, когда грузинский парламент перенесли из Тбилиси в город Кутаиси, расположенный примерно в 230 километрах от столицы.

«Мы перенесли парламент в Кутаиси, и я хочу, чтобы на Украине тоже так сделали –административный центр вынести за пределы Киева, в новое здание. С чистого листа начать», - заявил Саакашвили.

Ранее он объявил, что в стране «нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами», потому что все застройщики в Незалежной – коррупционеры.

К слову, как писал сайт kp.ru, новый лидер Украины Владимир Зеленский намерен перенести президентскую администрацию из здания на Банковской улице Киева куда-нибудь в другое место: его команда хочет работать в офисе европейского типа.

Михаила Саакашвили встречают в аэропорту "Борисполь".

ИСТОЧНИК KP.RU