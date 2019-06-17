Саакашвили: На Украине нет современной архитектуры из-за коррупции

СЕГОДНЯ 01:41 2019-06-17T01:50:24+03:00

По словам экс-губернатора Одесской области, все застройщики в Незалежной – коррупционеры

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Вернувшийся на свою «новую родину» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опечален тем, как выглядят украинские города: по его словам, нет в Незалежной таких красивых современных зданий, как в Европе.

«Мне очень жаль, что когда я смотрю на все украинские города, нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами», - заявил он в воскресном эфире телеканала «112 Украина».

И тут же объяснил, почему: из-за повсеместной коррупции.

«Потому что здесь коррупция, здесь коррупционеры-застройщики», - подчеркнул бывший губернатор Одесской области.

Он добавил, что на строительство моста в Тбилиси городские власти потратили меньше, чем мэрия украинской столицы – на стеклянный мост в Киеве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новый лидер Незалежной Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили, и тот через полтора года после депортации смог приехать в Киев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711778" frameborder="0"></iframe> Саакашвили прилетел в Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU