2019-06-17T08:45:19+03:00
В мире

В Гонконге митингующие покинули главные дороги в городе

Ранее сотни протестующих заблокировали здание местного правительства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Гонконге митингующие покинули главные дороги в городеВ Гонконге митингующие покинули главные дороги в городеФото: СОЦСЕТИ
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Митингующие в Гонконге против поправки к закону об экстрадиции добровольно покинули главные дороги города, ведущие к зданиям парламента и правительства города.

- Движение на главных дорогах, ведущих к зданиям законодательного собрания и правительства, было восстановлено, - сообщает издание South China Morning Post.

Еще несколько часов назад сотни протестующих продолжали блокировать улицы Гонконга и само здание правительства, несмотря на публичные извинения главы администрации Кэрри Лэм.

В субботу, 15 июня, Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. В случае одобрения она позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.

При этом сообщается, что в воскресенье около двух миллионов митингующих вышли на акцию протеста с требованием полностью отказаться от пересмотра закона. Также протестующие потребовали извинений от главы администрации за действия правительства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что глава Гонконга извинилась за вызвавший протесты законопроект. Кэрри Лам пообещала "добиваться улучшений в службе обществу".

ИСТОЧНИК KP.RU

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