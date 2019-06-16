Глава Гонконга извинилась за вызвавший протесты законопроект

СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-16T18:02:40+03:00

На одну из акций против закона, по данным организаторов, вышли около миллиона людей. Фото: социальные сети

Изменить размер текста: A A

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам принесла извинения жителям автономной территории за острый кризис, который начался из-за продвижения непопулярного законопроекта об экстрадиции. Об этом сообщается в заявлении представителя местных властей.

"Глава администрации осознает, что просчеты в работе правительства вызвали разногласия и споры в обществе, разочаровали и опечалили много людей. Она приносит извинения и обещает со всей искренностью принять критику и добиваться улучшений в службе обществу", - отмечается в заявлении, его текст приводит ТАСС.

В документе указано, что власти приостановили рассмотрение законопроекта. Пока нет планов для нового возвращения к вопросу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки. Полицейские использовали слезоточивый газ.

ИСТОЧНИК KP.RU