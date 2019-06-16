2019-06-16T18:02:40+03:00
В мире

Глава Гонконга извинилась за вызвавший протесты законопроект

Кэрри Лам пообещала "добиваться улучшений в службе обществу"
Артур ГАРЬКЕ
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На одну из акций против закона, по данным организаторов, вышли около миллиона людей.На одну из акций против закона, по данным организаторов, вышли около миллиона людей.Фото: социальные сети
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Глава администрации Гонконга Кэрри Лам принесла извинения жителям автономной территории за острый кризис, который начался из-за продвижения непопулярного законопроекта об экстрадиции. Об этом сообщается в заявлении представителя местных властей.

"Глава администрации осознает, что просчеты в работе правительства вызвали разногласия и споры в обществе, разочаровали и опечалили много людей. Она приносит извинения и обещает со всей искренностью принять критику и добиваться улучшений в службе обществу", - отмечается в заявлении, его текст приводит ТАСС.

В документе указано, что власти приостановили рассмотрение законопроекта. Пока нет планов для нового возвращения к вопросу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки. Полицейские использовали слезоточивый газ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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