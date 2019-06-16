Глава Гонконга извинилась за вызвавший протесты законопроект
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам принесла извинения жителям автономной территории за острый кризис, который начался из-за продвижения непопулярного законопроекта об экстрадиции. Об этом сообщается в заявлении представителя местных властей.
"Глава администрации осознает, что просчеты в работе правительства вызвали разногласия и споры в обществе, разочаровали и опечалили много людей. Она приносит извинения и обещает со всей искренностью принять критику и добиваться улучшений в службе обществу", - отмечается в заявлении, его текст приводит ТАСС.
В документе указано, что власти приостановили рассмотрение законопроекта. Пока нет планов для нового возвращения к вопросу.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях акция против закона об экстрадиции в Гонконге переросла в беспорядки. Полицейские использовали слезоточивый газ.
ИСТОЧНИК KP.RU