В Подмосковье задержали тренера, который домогался до 8-летней девочки
Ранее мужчина не имел судимостей
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В Щелково задержали тренера по легкой атлетике, который в течение двух недель домогался до 8-летней ученицы.
Дело в том, что ранее в Дежурную часть обратилась мать девочки. По ее словам в Щелковском городском округе, поселке Монино 53-летний тренер по легкой атлетике совершал насильственные действия сексуального характера в отношении его ученицы, восьмилетней девочки. В течение двух недель, после занятий, мужчина находился в своем кабинете вместе с ученицей.
ИСТОЧНИК KP.RU