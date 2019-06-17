Эксперты назвали российские регионы-лидеры по благосостоянию семей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-17T11:51:37+03:00

Рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата

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Российские эксперты назвали регионы - лидеры по благосостоянию семей. Так, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга. Аутсайдерами оказались Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня.

Данный рейтинг рассчитывался по остатку от зарплаты после минимальных расходов на основании данных Росстата.

Эксперты также подчеркнули, что 2018 год стал одним из лучших для российской экономики за последние несколько лет. ВВП вырос на 2,3%, промышленное производство достигло наивысшего темпа роста за шесть лет, розничная торговля - за четыре года, сообщает "РИА-Новости".

- Эти процессы сопровождались ростом реальной начисленной заработной платы, который, согласно статистике Росстата, составил за год 6,8%, - говорится в исследовании.

К слову, в рейтинге за 2018 год не появилось новых регионов. На первом месте Ямало-Ненецкий автономный округ, который остается лидером восьмой год подряд. Именно там в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после основных и необходимых затрат максимальный остаток составил 128,5 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что через шесть лет средняя зарплата в России составит 63 тысячи рублей. Такой прогноз сделали в Минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU