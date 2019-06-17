2019-06-17T13:06:14+03:00
В мире

США разместят свои войска в шести локациях на территории Польши

Польский министр обороны подчеркнул, что Варшаве важно усилить восточный фланг Североатлантического альянса для «сдерживания возможного агрессора»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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США разместят свои войска в шести локациях на территории ПольшиСША разместят свои войска в шести локациях на территории ПольшиФото: REUTERS
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Польский министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Соглашение Польши и США о расширении американского военного контингента на территории республики предусматривает создание шести локаций, на которых будут размещаться войска Соединенных Штатов.

Он заявил, что Варшаве важно усилить восточный фланг Североатлантического альянса для «сдерживания возможного агрессора».

Напомним, Варшава уже несколько раз просила Белый дом о размещении в Польше дополнительных военных контингентов США, обосновывая эти просьбы «российской угрозой», сообщает "Regnum".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты. Как считает глава МИД республики Яцек Чапутович, это пойдет на пользу странам континента. Кроме того, Чапутович не исключил, что в будущем в Польше будут развернуты атомные арсеналы НАТО. Он считает, что в данном случае «все зависит от того, какие действия будет предпринимать Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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