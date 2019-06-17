В Кремле прокомментировали сообщения о кибератаках США против России

СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-17T15:46:59+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент США Дональд Трамп также опроверг эти сведения. Вместе с тем Песков допустил гипотетическую возможность кибервойны между США и Россией. "Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

Песков также отметил, что российская сторона неоднократно заявляла о попытках кибератак из-за рубежа на стратегически важные области экономики. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва неоднократно пыталась "инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности". "К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никогда не откликались", - заключил он.

Как сообщал сайт kp.ru, американская газета New York Times ранее опубликовала материал, в котором говорилось об активизации попыток американских спецслужб внести вредоносное программное обеспечение в энергетическую систему России. В Минэнерго в ответ на это заявили, что российские энергетические компании самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных систем

ИСТОЧНИК KP.RU