2019-06-17T15:46:59+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о кибератаках США против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно заявляла, что стратегические области российской экономики подвергались кибератакам из-за рубежа
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об активизации попыток американских спецслужб внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент США Дональд Трамп также опроверг эти сведения. Вместе с тем Песков допустил гипотетическую возможность кибервойны между США и Россией. "Но если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности, скажем так, всех признаков кибервойны и кибервоенных действий в отношении РФ", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря президента.

Песков также отметил, что российская сторона неоднократно заявляла о попытках кибератак из-за рубежа на стратегически важные области экономики. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва неоднократно пыталась "инициировать международное сотрудничество с тем, чтобы совместно противодействовать любым проявлениям киберпреступности". "К сожалению, американские партнеры на эти наши предложения никогда не откликались", - заключил он.

Как сообщал сайт kp.ru, американская газета New York Times ранее опубликовала материал, в котором говорилось об активизации попыток американских спецслужб внести вредоносное программное обеспечение в энергетическую систему России. В Минэнерго в ответ на это заявили, что российские энергетические компании самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных систем

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею с официальным визитом
В Москве проверяют телецентр "Останкино" после сообщения о минировании
Орешкин назвал назначение Бабича в Минэкономразвития усилением министерства
В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности
В Нигерии 30 человек стали жертвами атаки смертников
Медведев поручил разобраться с информацией о росте цен на бензин
Илон Маск удалил свой аккаунт в Twitter
В Госдуме призвали Польшу быть осмотрительнее с размещением американских войск
Футбольный тренер разбил стекло в здании «Управления по эксплуатации жилого фонда» в центре Москвы
В Домодедово появились лазерные алкотестеры
Александр Калягин опроверг информацию о своей госпитализации
Путина проинформировали об инциденте в селе Чемодановка
Песков прокомментировал информацию о возможности встречи Путина и Мэй на G20
Песков прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития