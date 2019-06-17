Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею с официальным визитом
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Северную Корею с государственным визитом. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник, визит состоится 20 и 21 июня по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. После поездки в КНДР Си Цзиньпин примет участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет в Японии.
Стоит отметить, что речь идет о первой первой официальной поездке главы китайского лидера в КНДР за последние 14 лет. В последний раз такую поездку совершил бывший председатель КНР Ху Дзиньтао. Северокорейский лидер Ким Чен Ын при этом посещал Китай три раза за прошлый год.
В январе 2019 года глава КНДР также совершил визит в Китай. В поездке Ким Чен Ына сопровождали его супруга Ли Соль Чжу, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо и заведующий отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль
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