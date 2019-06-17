Депутаты парламента Литвы призвали Adidas отказаться от товаров с символикой СССР

СЕГОДНЯ 18:10 2019-06-17T18:10:13+03:00

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Депутаты парламента Литвы от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) обратились к немецкому производителю одежды Adidas с просьбой отказаться от товаров с советской символикой. Об этом сообщает литовское агентство LRT.

Сообщается, что обращение составили лидер партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Габриэлюс Ландсбергис и заместитель председателя партии Радвилла Моркунайте-Микуленене. По словам авторов текста, многие страны Евросоюза запрещают использование советских и нацистских символов; депутаты также попросили Adidas убрать продукцию с символикой СССР из магазинов, "чтобы не способствовать развитию ностальгии по империализму".

Ранее представители Литвы уже выражали недовольство присутствием в ассортименте Adidas продукции с советской символикой. После этого компания приняла решение убрать со своего сайта коллекцию одежды с советской символикой, созданной специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года

ИСТОЧНИК KP.RU