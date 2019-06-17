2019-06-17T18:52:36+03:00
Общество

Зарубежные спецслужбы попытались взломать системы управления инфраструктурой РФ

По словам представителя силовых структур, объектами кибератак стали транспортная, банковская и энергетическая системы
Александр ДЖУМАЕВ
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Представитель одного из силовых ведомств заявил, что данные действия можно охарактеризовать как "элементы кибервойны"Представитель одного из силовых ведомств заявил, что данные действия можно охарактеризовать как "элементы кибервойны"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зарубежные спецслужбы пытаются взломать системы управления инфраструктурой России. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в руководстве одного из российских силовых ведомств.

Собеседник агентства заявил, что данные действия можно охарактеризовать как "элементы кибервойны". По его словам, речь идет о транспорте, банковской сфере и энергетике. "Такие попытки мы видим и фиксируем. Эти действия удается нейтрализовать", - добавил источник агентства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о публикации в газете New York Times материала об усилении кибератак США в отношении российской энергосистемы. Президент США Дональд Трамп впоследствии опроверг эти сведения; в Минэнерго, в свою очередь, заявили, что российские энергетические компании самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных систем

ИСТОЧНИК KP.RU

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