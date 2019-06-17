В генконсульстве РФ подтвердили информацию о смерти 13-летней россиянки в Испании

СЕГОДНЯ 20:13 2019-06-17T20:13:52+03:00

Генеральное консульство РФ в Барселоне подтвердило, что 13-летняя девочка из России была найдена мертвой в Испании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По имеющимся данным, девочка жила в городе Матаро вместе с матерью и несовершеннолетним братом

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Генеральное консульство РФ в Барселоне подтвердило, что 13-летняя девочка из России была найдена мертвой в Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской дипмиссии.

"Информация о гибели несовершеннолетней девочки из России в пригороде Барселоны подтверждена правоохранительными органами Каталонии. Вечером 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. В настоящее время полиция ведет следствие, - уточнили в консульстве.

Представитель дипмиссии также отметил, что консульство "держит данный вопрос на контроле" и находится в тесном контакте с правоохранительными органами и местными властями.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в городе Матаро, расположенном неподалеку от Барселоны, было найдено тело 13-летней гражданки России, которая проживала в Испании вместе с матерью и несовершеннолетним братом. Мать девочки за несколько дней до случившегося уехала из Испании; местонахождение ее несовершеннолетнего брата в настоящий момент устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU