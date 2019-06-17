В генконсульстве РФ подтвердили информацию о смерти 13-летней россиянки в Испании
Генеральное консульство РФ в Барселоне подтвердило, что 13-летняя девочка из России была найдена мертвой в Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской дипмиссии.
"Информация о гибели несовершеннолетней девочки из России в пригороде Барселоны подтверждена правоохранительными органами Каталонии. Вечером 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. В настоящее время полиция ведет следствие, - уточнили в консульстве.
Представитель дипмиссии также отметил, что консульство "держит данный вопрос на контроле" и находится в тесном контакте с правоохранительными органами и местными властями.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в городе Матаро, расположенном неподалеку от Барселоны, было найдено тело 13-летней гражданки России, которая проживала в Испании вместе с матерью и несовершеннолетним братом. Мать девочки за несколько дней до случившегося уехала из Испании; местонахождение ее несовершеннолетнего брата в настоящий момент устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU