2019-06-17T20:13:52+03:00
В мире

В генконсульстве РФ подтвердили информацию о смерти 13-летней россиянки в Испании

По имеющимся данным, девочка жила в городе Матаро вместе с матерью и несовершеннолетним братом
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Генеральное консульство РФ в Барселоне подтвердило, что 13-летняя девочка из России была найдена мертвой в ИспанииГенеральное консульство РФ в Барселоне подтвердило, что 13-летняя девочка из России была найдена мертвой в ИспанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Генеральное консульство РФ в Барселоне подтвердило, что 13-летняя девочка из России была найдена мертвой в Испании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской дипмиссии.

"Информация о гибели несовершеннолетней девочки из России в пригороде Барселоны подтверждена правоохранительными органами Каталонии. Вечером 16 июня в одном из жилых зданий города Матаро обнаружено тело ребенка со следами насильственной смерти. В настоящее время полиция ведет следствие, - уточнили в консульстве.

Представитель дипмиссии также отметил, что консульство "держит данный вопрос на контроле" и находится в тесном контакте с правоохранительными органами и местными властями.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в городе Матаро, расположенном неподалеку от Барселоны, было найдено тело 13-летней гражданки России, которая проживала в Испании вместе с матерью и несовершеннолетним братом. Мать девочки за несколько дней до случившегося уехала из Испании; местонахождение ее несовершеннолетнего брата в настоящий момент устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Британские истребители в Эстонии сопровождали российские военные самолеты 14 и 15 июня
Врач прокомментировал данные Минздрава о росте заболеваемости раком в России
Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями
Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП в нетрезвом виде
В России зафиксировали около 200 случаев лихорадки денге за 2019 год
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
Минобороны ужесточит правила обучения в военных вузах
Умерла дизайнер Глория Вандербилт
Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси
В МИД Латвии пообещали соблюдать договор с Россией о защите памятников
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Российский школьник получил 0 баллов по ЕГЭ из-за ручки
Зарубежные спецслужбы попытались взломать системы управления инфраструктурой РФ
Экспорт боевой авиации РФ оценивают в 6 млрд долларов
13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании
Путин подписал закон, уточняющий налогообложение некоторых социальных выплат
На границе Китая, Северной Кореи и России произошло небольшое землетрясение
1500 артистов спели в Карелии