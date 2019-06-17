2019-06-17T20:38:09+03:00
В мире

Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР

Вместе с тем президент Украины отметил, что власти страны готовы продолжать работу в "минском формате"
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не готовы к переговорам с самопровозглашенными Донецекой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом глава государства заявил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь" - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина". Вместе с тем президент Украины отметил, что параллельно с переговорами в Минске возобновятся переговоры в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция), а также будет обсуждаться вопрос освобождения находящихся под арестом или осужденных в России граждан Украины.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Зеленский анонсировал инвестиции в инфраструктуру Донбасса. В ходе визита в Мариуполь президент Украины заявил, что в ближайшее время в парламент страны будут внесены "реформаторские законопроекты", направленные на развитие малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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