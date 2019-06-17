2019-06-17T21:11:15+03:00
Политика

Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что российские самолеты не нарушали международных правил
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Истребитель Су-27Истребитель Су-27Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики B-52H военно-воздушных сил США, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра управления обороной РФ.

"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей", - говорится в тексте заявления, поступившего в распоряжение "КП".

В Национальном центре управления обороной отметили, что нарушения государственной границы РФ допущено не было, а полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о перехвате истребителем Су-27 разведывательных самолетов ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream у границы РФ над Балтийским морем, где проходили учения НАТО. Российский самолет не допустил пересечения государственной границы РФ, сопровождая самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Британские истребители в Эстонии сопровождали российские военные самолеты 14 и 15 июня
Врач прокомментировал данные Минздрава о росте заболеваемости раком в России
Зеленский заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП в нетрезвом виде
В генконсульстве РФ подтвердили информацию о смерти 13-летней россиянки в Испании
В России зафиксировали около 200 случаев лихорадки денге за 2019 год
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
Минобороны ужесточит правила обучения в военных вузах
Умерла дизайнер Глория Вандербилт
Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси
В МИД Латвии пообещали соблюдать договор с Россией о защите памятников
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Российский школьник получил 0 баллов по ЕГЭ из-за ручки
Зарубежные спецслужбы попытались взломать системы управления инфраструктурой РФ
Экспорт боевой авиации РФ оценивают в 6 млрд долларов
13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании
Путин подписал закон, уточняющий налогообложение некоторых социальных выплат
На границе Китая, Северной Кореи и России произошло небольшое землетрясение
1500 артистов спели в Карелии