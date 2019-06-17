Российские истребители перехватили бомбардировщики ВВС США над Черным и Балтийским морями

СЕГОДНЯ 20:56 2019-06-17T21:11:15+03:00

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что российские самолеты не нарушали международных правил

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Российские истребители Су-27 перехватили стратегические бомбардировщики B-52H военно-воздушных сил США, приблизившиеся к российской границе со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом сообщила пресс-служба Национального центра управления обороной РФ.

"17 июня 2019 года экипажами российских истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были осуществлены перехваты стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, которые приближались к государственной границе Российской Федерации со стороны Черного и Балтийского морей", - говорится в тексте заявления, поступившего в распоряжение "КП".

В Национальном центре управления обороной отметили, что нарушения государственной границы РФ допущено не было, а полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о перехвате истребителем Су-27 разведывательных самолетов ВВС США RC-135 и ВВС Швеции Gulfstream у границы РФ над Балтийским морем, где проходили учения НАТО. Российский самолет не допустил пересечения государственной границы РФ, сопровождая самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU