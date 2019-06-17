2019-06-17T21:25:07+03:00
Общество

Врач прокомментировал данные Минздрава о росте заболеваемости раком в России

Академик РАН Игорь Решетов отметил, что проблема распространения онкологии по-прежнему актуальна
Александр ДЖУМАЕВ
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Академик РАН Игорь Решетов прокомментировал данные о заболеваемости раком в России, опубликованные сегодня МинздравомАкадемик РАН Игорь Решетов прокомментировал данные о заболеваемости раком в России, опубликованные сегодня МинздравомФото: Мария ЛЕНЦ
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Академик РАН Игорь Решетов прокомментировал данные о заболеваемости раком в России, опубликованные сегодня Минздравом. По мнению специалиста, полученные результаты свидетельствуют о том, что в некоторых регионах страны лучше ведется учет онкологических заболеваний.

"Я знаю все эти территории лично, и хочу сказать, что там хорошо поставленный учет — они и дают свои результаты. Поэтому, скорее всего, надо беспокоиться не об этих показателях отдельно взятых, а о том, почему на остальных территориях запаздывают либо ускальзывают более полноценные сведения о состоянии онкологических больных", - цитирует "Пятый канал" Решетова.

Специалист также отметил, что проблема распространения онкологии по-прежнему является актуальной. Тем не менее, он не уточнил, о каких регионах России идет речь.

Ранее сайт kp.ru сообщал о публикации Минздравом сведений о том, в каких регионах больше всего распространена онкология. В отчете ведомства говорится, что самые высокие значения распространения подобных заболеваний были зафиксированы в Курской области, Мордовии и Краснодарском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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