Адвокат: BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

17 Июнь 23:28 2019-06-17T23:28:31+03:00

Теперь договоренность между сторонами должна быть закреплена судом

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Конфликт видеоблогера и обозревателя фильмов Евгения Баженова, более известного под псевдонимом BadComedian, с кинокомпанией Kinodanz исчерпан: стороны заключили мировое соглашение.

«Стороны пришли к соглашению, инцидент урегулирован. На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом», - сообщил журналистам адвокат блогера Сергей Панченко.

Рассказывать подробности он не стал, пояснив, что условия соглашения являются конфиденциальной информацией и огласке не подлежат, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее BadComedian сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала на него в суд иск на миллион рублей из-за обзора на фильм «За гранью реальности», и он даже собирался из-за этого закрыть свой канал на YouTube.

Позже стало известно, что компания готова отозвать свой иск и обсудить с Баженовым условия мирового соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU