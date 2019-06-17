Адвокат: BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Конфликт видеоблогера и обозревателя фильмов Евгения Баженова, более известного под псевдонимом BadComedian, с кинокомпанией Kinodanz исчерпан: стороны заключили мировое соглашение.
«Стороны пришли к соглашению, инцидент урегулирован. На судебном заседании 24 июня мировое соглашение должно быть надлежащим образом процессуально оформлено судом», - сообщил журналистам адвокат блогера Сергей Панченко.
Рассказывать подробности он не стал, пояснив, что условия соглашения являются конфиденциальной информацией и огласке не подлежат, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее BadComedian сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала на него в суд иск на миллион рублей из-за обзора на фильм «За гранью реальности», и он даже собирался из-за этого закрыть свой канал на YouTube.
Позже стало известно, что компания готова отозвать свой иск и обсудить с Баженовым условия мирового соглашения.
ИСТОЧНИК KP.RU