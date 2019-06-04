Минкульт открестился от спора блогера BadComedian с издателем фильма "За гранью реальности"

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-04T14:15:59+03:00

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Министерство культуры России держится в стороне от конфликта между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым. Мужчина, известный на YouTube как BadComedian, с начала года отбивается от нападок компании. Kinodanz в суде пытается доказать, что Баженов нарушил допустимые объемы цитирования при обзоре на фильм "За гранью реальности". Истец требует удалить видео из-за нарушения авторских прав и выплатить компенсацию в 1 миллион рублей.

"Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в Минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны", - заявила директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова "Интерфаксу".

Чиновница отметила, что ведомство никому не позволит запугивать ими. Ранее на защиту блогера встала Ксения Собчак.

ИСТОЧНИК KP.RU