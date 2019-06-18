Зеленский перечислил условия для возвращения к работе «нормандской четверки»

СЕГОДНЯ 00:33 2019-06-18T00:52:39+03:00

Президент Украины заявил об этом на брифинге в Париже

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Новый президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия, при которых Киев вернется к работе в «нормандском режиме». На брифинге по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Париже он назвал шаги, которые считает главными для урегулирования ситуации в Донбассе: обмен пленными, возвращение украинских моряков, прекращение огня и разведение войск, а также строительство моста в Станице Луганской.

«Эти шаги, думаю, очень несложные, они очень срочные, и мы можем сделать их в ближайшее время, и только тогда мы возвращаемся к нормандскому формату и решению серьезного конфликта», - подчеркнул лидер Незалежной.

Он также сообщил, что в ближайшее время политические советники стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) обсудят подготовку встречи по ситуации в Донбассе.

«Никто не хочет, чтобы Украина была «пороховой бочкой», где Крым и Донбасс – бикфордов шнур», приводит слова Зеленского ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее он заявил, что Киев не готов к диалогу с ДНР и ЛНР.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU