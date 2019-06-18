Во время учений НАТО в Польше произошёл пожар на полигоне

СЕГОДНЯ 03:59 2019-06-18T04:22:31+03:00

На военном полигоне в Польше во время учений НАТО произошел пожар Фото: REUTERS

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На военном полигоне в Польше во время крупных учений НАТО Dragon – 2019 вечером в понедельник, 17 июня, вспыхнул пожар, сообщает радиостанция RMF FM.

По ее данным, пламя на Дравско-Поморском полигоне в Западно-Поморском воеводстве на северо-западе страны охватило площадь примерно в 100 гектаров, пока локализовать пожар не удалось. Тушат его около 30 пожарных команд. Горит, в основном трава, и неиспользуемые строения. Отмечается, что тушить огонь пожарным помогают военные, рассматривается возможность привлечения вертолетов.

В масштабных учениях НАТО на территории Польши принимают участие около 18 тысяч военнослужащих из 12 стран, в том числе из Соединенных Штатов, Испании, Германии, Великобритании и Италии. В маневрах задействовано свыше 2,5 тысячи единиц военной техники.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на Балтике стартовали морские учения Североатлантического альянса под названием Baltops.

ИСТОЧНИК KP.RU