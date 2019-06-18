2019-06-18T05:54:23+03:00
Экономика

Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в России

Глава Счетной палаты заявил, что не исключает возможности «социального взрыва»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Счетной палаты России Алексей КудринГлава Счетной палаты России Алексей КудринФото: Михаил ФРОЛОВ
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что если уровень жизни в России будет ухудшаться, то не исключена возможность «социального взрыва» в стране. Об этом он заявил в эфире программы «Познер» на Первом канале.

«Конечно, у меня есть беспокойство. В последние годы уровень жизни наших граждан снижался, сейчас около 12,5 миллиона человек находится за чертой бедности», - сказал Кудрин, отвечая на вопрос, нет ли у него опасений, что падение уровня жизни россиян на фоне относительно благополучной ситуации в других странах может привести к «социальному взрыву».

По его словам, около 70% «наших бедных граждан проживает в семьях, в основном, это дети».

«Это потеря, в том числе, в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье. Это проблема человеческого нашего капитала», - подытожил глава Счетной палаты.

Как писал сайт kp.ru, ранее Кудрин рассказал, что его ведомство разработало ряд инициатив, которые могли бы уменьшить число бедных семей в стране на 30 – 40%, и часть этих предложений уже принята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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