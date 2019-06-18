2019-06-18T06:22:43+03:00
В мире

Трамп пообещал выслать из США «миллионы нелегальных иностранцев»

По словам главы Белого дома, массовая депортация мигрантов начнется на следующей неделе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о массовой депортации нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов. Как обычно, этой важной новостью президент поделился с подписчиками в Twitter.

«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс выдворения миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», - написал Трамп на своей странице в соцсети.

Кроме того, он похвалил Мексику за «хорошую работу» по пресечению попыток нелегалов пересечь американскую границу, и сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение о безопасности, предусматривающее предоставление убежища для граждан третьих стран.

Единственные, кто ничего не делает, это демократы в конгрессе». – отметил президент-республиканец.

Трамп добавил, что «они должны голосовать» за иммиграционную реформу, которая поможет «избавиться от лазеек» для нелегальных мигрантов.

Как писал сайт kp.ru, ранее госдепартамент США заявил, что Америка собирается прекратить программу помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу – странам, чьи власти, по мнению Вашингтона, не принимают необходимых мер для борьбы с миграционным кризисом.

«Если так будет, пограничный кризис быстро закончится!» - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жертвами двух землетрясений в Китае стали 12 человек
Кудрин обеспокоен падением уровня жизни в России
Власти Венесуэлы обвинили Гуаидо в хищении госсредств для оплаты услуг «наемных убийц»
Пентагон отправит на Ближний Восток еще тысячу военнослужащих США
При стрельбе на параде в Торонто пострадали четыре человека
Во время учений НАТО в Польше произошёл пожар на полигоне
Зеленский надеется на помощь Меркель
Стрельба на многолюдном параде в Торонто в честь победы Raptors в NBA: два человека ранены
Пожар на Речном вокзале в Москве потушен
Неизвестные избили главу Фонда кино Вячеслава Тельнова
ООН: В ближайшие 30 лет население Земли увеличится на два миллиарда человек
Зеленский перечислил условия для возвращения к работе «нормандской четверки»
Пассажиры попавшего в зону турбулентности лайнера сняли, как стюардессу подбросило к потолку
Адвокат: BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
США прекратят оказывать финансовую помощь трем центральноамериканским странам
Кудрин рассказал о предложениях Счетной палаты для борьбы с бедностью
Министры обороны Турции и России обсудили ситуацию в Идлибе
Из села Чемодановка уехали все жившие там цыгане