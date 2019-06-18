Трамп пообещал выслать из США «миллионы нелегальных иностранцев»

СЕГОДНЯ 06:22 2019-06-18T06:22:43+03:00

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Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о массовой депортации нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов. Как обычно, этой важной новостью президент поделился с подписчиками в Twitter.

«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс выдворения миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», - написал Трамп на своей странице в соцсети.

Кроме того, он похвалил Мексику за «хорошую работу» по пресечению попыток нелегалов пересечь американскую границу, и сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение о безопасности, предусматривающее предоставление убежища для граждан третьих стран.

Единственные, кто ничего не делает, это демократы в конгрессе». – отметил президент-республиканец.

Трамп добавил, что «они должны голосовать» за иммиграционную реформу, которая поможет «избавиться от лазеек» для нелегальных мигрантов.

Как писал сайт kp.ru, ранее госдепартамент США заявил, что Америка собирается прекратить программу помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу – странам, чьи власти, по мнению Вашингтона, не принимают необходимых мер для борьбы с миграционным кризисом.

«Если так будет, пограничный кризис быстро закончится!» - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU