2019-06-17T23:02:00+03:00
В мире

США прекратят оказывать финансовую помощь трем центральноамериканским странам

Речь идет о Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе
Александр ДЖУМАЕВ
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Власти США планируют прекратить оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и ГондурасуВласти США планируют прекратить оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и ГондурасуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти США планируют прекратить оказывать финансовую помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу, поскольку власти этих государств, по мнению Вашингтона, не принимают необходимых мер для борьбы с миграционным кризисом. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус

"Мы не будем предоставлять новые средства для программ в этих государствах, пока не будем удовлетворены конкретными действиями, принимаемыми правительствами стран северного треугольника для сокращения числа нелегальных мигрантов, прибывающих на границу с США. Совместно с Конгрессом мы должным образом перераспределим эти средства на другие приоритеты", - сказала Ортагус. Несмотря на это, представитель Госдепартамента отметила, что финансирование заключенных ранее контрактов и предоставленных грантов будет продолжаться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин на товары из Мексики с перспективой их ежемесячного повышения до того, как власти страны не решат проблему нелегальной миграции. В ходе переговоров властей США и Мексики было принято решение, что Мехико направит около 6 тысяч солдат Национальной гвардии на границы страны для контроля за потоком мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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