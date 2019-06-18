Жертвами двух землетрясений в Китае стали 12 человек

СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-18T07:10:47+03:00

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За минувшие сутки в западной китайской провинции Сычуань произошло два мощных землетрясения, в результате погибли не менее 12 человек, еще 134 пострадали, передает агентство Reuters.

Первые подземные толчки магнитудой 5,9 Китайский сейсмологический центр зафиксировал в понедельник, 17 июня, в 22:50 по местному времени (17:50 мск), второе землетрясение магнитудой 5,2 произошло утром во вторник, в 07:34 (02:34 мск). Эпицентр обоих находился в районе города Ибинь, очаг первого залегал на глубине всего 10 километров, второго – 17 км. Подземные толчки ощутили и жители крупнейших городов провинции, в частности, Чэнду и Чунцина.

Спасатели продолжают разбор завалов в пострадавших от стихийного бедствия районах. Под обломками стен разрушенных домов могут оставаться люди. Ранее сайт kp.ru писал о слабых подземных толчках, зафиксированных 17 июня в провинции Цзилинь.

Напомним, жертвами серии мощных землетрясений в Сычуани в мае 2008 года стали 70 тысяч человек, пострадали тогда свыше 370 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU