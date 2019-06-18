Погода в Москве на 18 июня 2019 года: дождь, гроза и и сильный ветер
Погода в Москве на 18 июня 2019 года будет пасмурной, но по-прежнему жаркой. Столбики термометров днем окажутся на уровне 25..27 градусов тепла.
При этом в целом погода переменно облачная с небольшими кратковременными дождями и грозами в отдельных районах города. Ветер сильный - потоки западного и северо-западного направлений разовьют скорость 5-10 метров в секунду. При грозе порывы усилятся до 15 м/с.
Атмосферное давление, согласно данным синоптиков Гидрометцентра России, находится в пределах нормы - 747 миллиметров ртутного столба, об этом сообщается на сайте метеорологического центра.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в столице был объявлен повышенный уровень погодной опасности. Стихия начнет разыгрываться утром во вторник около 9:00. Жителей и гостей города убедительно просят не задерживаться на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU
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