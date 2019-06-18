Посол Украины обвинил немецких политиков в "предательстве"

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-18T08:01:23+03:00

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил премьер-министров федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве". Причиной стала "пророссийская" позиция политиков.

Дело в том, что Вайль неоднократно подвергал критике антироссийские санкции, поскольку они не приносят никакой пользы. Швезиг же выступала за более тесное сотрудничество между Германией и РФ.

Мельник считает, что подобными заявлениями немцы "предали" украинский народ и стали "пособниками" Кремля, передает газета Neue Osnabrucker Zeitung.

Сайт kp.ru писал о том, что в этот вторник, 18 июня, в Берлин впервые прибудет новый президент Украины Владимир Зеленский . Он встретится с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель.

ИСТОЧНИК KP.RU