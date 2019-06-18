Посол Украины обвинил немецких политиков в "предательстве"
Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил премьер-министров федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург-Передняя Померания Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в "предательстве". Причиной стала "пророссийская" позиция политиков.
Дело в том, что Вайль неоднократно подвергал критике антироссийские санкции, поскольку они не приносят никакой пользы. Швезиг же выступала за более тесное сотрудничество между Германией и РФ.
Мельник считает, что подобными заявлениями немцы "предали" украинский народ и стали "пособниками" Кремля, передает газета Neue Osnabrucker Zeitung.
Сайт kp.ru писал о том, что в этот вторник, 18 июня, в Берлин впервые прибудет новый президент Украины Владимир Зеленский . Он встретится с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель.
ИСТОЧНИК KP.RU