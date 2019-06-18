2019-06-18T09:05:14+03:00
Политика

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Накануне у госграниц РФ было замечено сразу несколько американских самолетов [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский бомбардировщик сменил маршрут вскоре после "разоблачения"Американский бомбардировщик сменил маршрут вскоре после "разоблачения"Фото: скриншот с видео
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Российские истребители Су-27 перехватили американские стратегические бомбардировщики В-52Н на подлете к госгранице нашей страны со стороны Черного и Балтийского морей. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - сообщается в описании к видео, опубликованном на странице ведомства в Youtube.

Сайт kp.ru писал о том, что после того, как наши истребители "разоблачили" самолеты ВВС США, те сменили маршрут и полетели в сторону от границы РФ.

Однако в целом за последние годы иностранные самолеты стали гораздо чаще приближаться к российскому воздушному пространству. С 2014 года интенсивность таких полетов возросла примерно в 8 раз. Так, например, на прошлой неделе наши самолеты перехватили пару разведчиков НАТО.

Видео перехвата американских стратегических бомбардировщиков Б-52Н российскими истребителями Су-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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