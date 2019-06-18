В Кремле не согласны со словами Кудрина об уровне бедности в России

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-18T13:55:31+03:00

Проблема в этой сфере действительно есть, то никаких социальных "взрывов" не ожидается

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Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что высокий уровень бедности россиян может привести к "социальному взрыву" были произнесены на эмоциях и с некоторым преувеличением. Такого мнения придерживается пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным Кудрина, сейчас около 12,5 миллиона жителей нашей страны находятся за чертой бедности, и на фоне относительно благополучной ситуации в других странах это якобы может привести к непоправимым последствиям.

"Формулировки насчет каких-то "взрывов" и так далее - мы не можем с этим согласиться. Скорее относим это к эмоциональным проявлениям", - заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что власти не отрицают наличия проблемы, поскольку она, безусловно, есть, но "гипертрофированное" ее оценивание считают неверным. Более того, ранее президент РФ Владимир Путин уже говорил о первоочередности решения проблемы наличия россиян с доходами ниже прожиточного минимума, а потому реализация многих национальных проектов концентрируется именно на ней.

ИСТОЧНИК KP.RU