2019-02-14T14:53:54+03:00
Экономика

Число бедных россиян выросло почти на 4 миллиона за пять лет

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, самым бедным регионом России является Республика Тыва
Александр ДЖУМАЕВ
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Вице-премьер России Татьяна ГоликоваВице-премьер России Татьяна ГоликоваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Количество россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012 по 2017 год выросло на 3,9 млн человек. Об этом в ходе Российского инвестиционного форума заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Заместитель председателя правительства также назвала самый бедный регион РФ. По ее словам, им является Республика Тыва: в настоящий момент 41,5% жителей данного субъекта федерации живут за чертой бедности. Голикова отметила, что в регионе нет "почти никакой занятости, и семьи живут на пособие".

Борьба с бедностью в РФ является одним из приоритетных направлений деятельности правительства. В своих указах 2018 года Владимир Путин поставил задачу вдвое снизить количество россиян, живущих за чертой бедности, к 2024 году. В настоящий момент в восьми регионах нашей страны реализуется пилотный проект, целью которого является исследование причин бедности и поиск решений данной проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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