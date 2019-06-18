Синоптики обещают 30-градусную жару во время выпускных в Москве

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-18T14:12:54+03:00

Во время проведения выпускных температура днем в Москве составит 27-30 градусов Фото: Иван ВИСЛОВ

Вплоть до 22 июня в столице будет держаться знойная и засушливая погода

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Выпускные в Москве в 2019 году будут по-настоящему жаркими. В дни проведения балов и других праздничных мероприятий температура воздуха в столице поднимется до 27-30 градусов тепла, а местами даже и выше. Такой прогноз дал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"До 22 июня сохранится жаркая погода без осадков. Во время проведения выпускных 20, 21 июня температура днем в Москве будет 27-30 градусов, может даже до 31 градуса повыситься", - рассказал специалист.

Согласно его данным, ночи также будут очень теплыми - в среднем около 18-20 градусов. В районе Балчуга возможно повышение до 22 градусов. Такие показатели примерно на три градуса выше нормы и больше соответствуют июльской погоде.

Также примечательно почти полное отсутствие дождей. С начала месяца в Москве выпало лишь 15-20% месячной нормы осадков.

"В столице сухое лето, все осадки в Сибири", - цитирует РИА Новости Варакина.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее синоптики объявили повышенный уровень погодной опасности в столице во вторник, 18 мая. Ожидался дождь, сильный ветер и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU