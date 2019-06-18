В Финляндии мошенники начали расплачиваться купюрами из "банка приколов"

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-18T14:40:35+03:00

Зафиксировано несколько случаев, когда люди пытались расплатиться фальшивыми деньгами. Фото: facebook.com/hameenpoliisilaitos

На нескольких банкнотах обнаружили надпись на русском языке: " Не является платежным средством"

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Полиция Финляндия начала расследование по факту выявления нескольких случаев мошенничества с использованием поддельных купюр. Речь идет о банкнотах из так называемого "банка приколов".

На прошлой неделе кто-то расплатился сувенирными купюрами номиналом 20 и 50 евро в регионе Хяме. Позже "деньги" передали полиции. Правоохранители обнаружили на банкнотах на английском языке написано о том, что их нельзя использовать в качестве платежного средства.

Еще один похожий случай произошел в минувшие выходные. Молодой человек из города Тойвакка пытался расплатиться за отель в городе Лахти поддельными банкнотами по 200 евро.

Полиция Финляндии начала расследование

"При задержании у него было обнаружено восемь таких купюр. На всех было написано красными буквами на русском языке: "Не является платежным средством", - сообщается на странице регионального управления полиции в Facebook.

Мужчина рассказал, что приобрел банкноты в интернете. По факту инцидента начата расследование.

Сайт kp.ru писал о том, что у нас в стране сувенирные банкноты также становятся частью мошеннических схем, поэтому Центробанк подумывает о полном их запрете на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU